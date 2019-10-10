Hentbolda GG ve DAÜ hız kesmeden başladı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen erkekler ve kadınlar Süper Lig’inde ilk maçlar oynandı. Lig öncesi organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın kazanan DAÜ kadınları ve GG erkekleri ligdeki ilk maçlarından da galibiyetle ayrılmayı başardılar.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde farkındalık yaratmak için organize edilen Süper Lig’de ilk maç Girne’de kadınlar arasında oynandı. Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları arasındaki karşılaşma tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu.

İlk devreyi 13-12 önde tamamlayan DAÜ, karşılaşmayı da yine 1 sayı farkla 27-26 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Mücadelede Esentepe’den Sevgi 8 sayı ile DAÜ’den ise Ayşe Mullacuma 11 sayı ile oynadı ve maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Hentbol Süper Lig açılış maçı ise önceki akşam Lefkoşa’da oynandı. Gençlik Gücü (GG) ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) arasındaki karşılaşmada GG takımın üstün olan taraftı. İlk devreyi 26-13 kazanan GG, maçtan 43-28’lik galibiyetle ayrılırken gecenin en skorer ismi GG’den 12 sayı ile oynayan Ahmet Altan idi. MGA’dan 6’şar sayı ile oynayan Hüseyin Selvici ve Ömer Oklu ise takımlarının en çok sayı atan hentbolcuları oldu.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

12 EKİM CUMARTESİ

Erkekler

Saat 18.45: YDÜ-Yükseliş (RA25)

15 EKİM SALI

Kızlar

Saat 18.30: DAÜ-UKÜ (Mağusa LMP)

Erkekler

Saat 19.00: MGA-Yükseliş (MGA Arena)

FOTOĞRAFLAR: FERAH BARIŞSEV

10/10/2019 15:45