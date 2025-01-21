Hentbolda ikinci KYRENIA Cup başlıyor

Hentbolda geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kyrenia Cup organizasyonunun ikincisi düzenleniyor.

KKTC Hentbol Federasyonu ve Spor Dairesi işbirliğinde ikincisi düzenlenecek olan organizasyon, 22-27 Ocak tarihlerinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Toplam 6 takımın yer alacağı KYRENIA Cup’ta Türkiye’den TED Koleji, ODTÜ A ve ODTÜ B takımlarının yanı sıra ülkemiz takımlarından UKÜ, YDÜ ve ONKO takımları yer alacak.