Hentbolda imzalar atıldı

KKTC Hentbol Federasyonu ile Kazakistan Astana Hentbol Federasyonu arasında dün işbirliği protokolü imzalandı. Girne’de Nurel Shark Residance’de gerçekleşen imza törenine, KKTC Hentbol Federasyonu Başkan ve yönetim kurulu, Astana Hentbol yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Ediz ARIKAN: Tek amacımız gençlerimizin özgürce spor yapabilmesi

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan imza töreninde yaptığı açıklamada uzun uğraşlar ve mücadeleler sonucu son aşamasına getirdikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu ile Kazakistan Astana Hentbol Federasyonu arasındaki protokol ile siyasi ve diplomatik meselelerden uzak şekilde sadece tek bir amaç için gayret gösterdiklerini söyledi. Uluslararası camiaların görmezden geldiği bir gerçeğin söz konusu olduğunu belirten KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, ambargolar nedeniyle dünyadaki paydaşlarla buluşmanın veya yarışmanın zor olduğunu söyledi. KKTC Hentbol Federasyonu olarak bugün Kazakistan ile atılan imzalar sonrasında sporcuları ile birlikte Kazak Sporcuların birlikte kamp yapacağını, dostluk maçları yapabileceklerini bunun yanında ise turnuvalara katılabileceklerini söyledi. Antrenörlük seminerleri yanında spor heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri kapsamında sportif bilgi ve tecrübe paylaşımının da yapılacağını aktaran Ediz Arıkan, bütün bunlar göze alındığında tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirtti.

Engeller teker teker kalkacak

İmza töreninin ardından ise açıklama yapan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, bu noktada başta Kazakistan Astana Hentbol Federasyonu başkan ve yetkilileri olmak üzere protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. İnancının attıkları cesur adım neticesinde diğer kardeş Türk devletleri içinde ilham verici bir adım olacağını söyleyen Arıkan, Kıbrıslı Türklerin Türk Devletlerindeki kardeşleriyle sportif alanlarda buluşmasının önündeki engelleri teker teker kaldıracağına inandığını sözlerine ekledi.