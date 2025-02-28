Hentbolda kadınlar parkeye indi 

Hentbolda Dem’s Construction kadınlar ligi bu akşam oynanan iki karşılaşma ile start aldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada DİGEM – ESENTEPE, UKÜ – ŞAHLAN takımları karşılaştı.

Gecenin galipleri Esentepe ve UKÜ

Büyük kadınlar liginde oynanan iki karşılaşmada DİGEM – ESENTEPE, UKÜ – ŞAHLAN takımları karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmada DİGEM ile Esentepe karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 16-13 önde kapatan Esentepe etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 33-24 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Şahlan karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Şahlan karşısında 21-10 önde kapatırken, etkili oyununu ikinci devrede de sürdürerek sahadan 41-20 galip ayrılmayı başardı.