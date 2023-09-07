Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Armada Praxis Yalıkavakspor kazandı

Geçen sezonun lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-14 geride tamamlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü yakaladı ve müsabakadan 34-28 galip ayrılmayı başardı.

Maç sonunda kupa seremonisi yapıldı. Büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavakspor'a madalya ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Maç sonunda kupa seremonisi yapıldı. Büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavakspor'a madalya ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

"Ankara'nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan geçen sezonun lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor'u karşı karşıya getiren Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde kupanın sahibi olan Armada Praxis Yalıkavakspor'u yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Kastamonu Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."