Hentbolda keyifli maçlar

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen hentbol müsabakalarında heyecan devam ediyor. Üniversitelerarası hentbol müsabakalarında kadınlarda; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımları mücadele ederken, erkeklerde de; Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ), DAÜ ve UKÜ takımları yer alıyor.

Kadınlarda ilk hafta maçlarında GAÜ, DAÜ karşısında 29-14 galip gelirken, 2.hafta mücadelesinde UKÜ, GAÜ karşısında 39-21 galip geldi. Kadınlarda 3.hafta 7 Aralık 2023 Perşembe günü UKÜ Arena’da oynanacak. Saat 14.00’te UKÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde ilk hafta maçlarında DAÜ, KSTBÜ karşısında 43-35 galip gelirken, 2.haftada UKÜ takımı KSTBÜ karşısında 56-27 galip gelmeyi başardı. Erkeklerde 7 Aralık 2023 Perşembe günü UKÜ Arena’da saat 15.30’da UKÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya gelecek.