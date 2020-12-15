Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı

KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak

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15/12/2020

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Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

KTSYD Hentbol Kupası ön eleme ve yarı final maçları CIU Arena’da gerçekleştirilecek.

Kadınlar ile erkeklerde düzenlenecek KTSYD Hentbol Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti. 

Final maçlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyircili olarak Atatürk Spor Salonu’nda yer alması için girişimler sürüyor.

18 Aralık Cuma

Kadınlar Ön Eleme: Ozanköy – Levent (17.30)

Erkekler Ön Eleme: Özgür Adımlar Hentbol – Levent (19.00)

19 Aralık Cumartesi

Kadınlar Yarı Final: UKÜ – Şahlan (13.00)

Kadınlar Yarı Final: DİGEM – Ön eleme galibi (15.00)

 Erkekler Yarı Final: G.Gücü – Ön eleme galibi (17.00)

Erkekler Yarı Final: UKÜ – MGA (19.00)

 

15/12/2020 09:07
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TAGS: Hentbol, KTSYD, Kupası,
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