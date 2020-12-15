Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı
KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak
15/12/2020
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.
KTSYD Hentbol Kupası ön eleme ve yarı final maçları CIU Arena’da gerçekleştirilecek.
Kadınlar ile erkeklerde düzenlenecek KTSYD Hentbol Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti.
Final maçlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyircili olarak Atatürk Spor Salonu’nda yer alması için girişimler sürüyor.
18 Aralık Cuma
Kadınlar Ön Eleme: Ozanköy – Levent (17.30)
Erkekler Ön Eleme: Özgür Adımlar Hentbol – Levent (19.00)
19 Aralık Cumartesi
Kadınlar Yarı Final: UKÜ – Şahlan (13.00)
Kadınlar Yarı Final: DİGEM – Ön eleme galibi (15.00)
Erkekler Yarı Final: G.Gücü – Ön eleme galibi (17.00)
Erkekler Yarı Final: UKÜ – MGA (19.00)