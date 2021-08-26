Hentbolda kulüplerle toplantı gerçekleşti

KKTC hentbol federasyonu dün akşam hentbol federasyon binasında kulüplerle toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda 2020-2021 sezonu katkılarını kulüplere taktim eden hentbol federasyonu Covid-19 nedeniyle 2020-2021 sezonunda ekonomik zorluklar yaşayan kulüplerine destek olmak için aldığı kararları da gerçekleşen toplantıda açıkladı. Vize, transfer ve lisans ücretleri alınmamasına tüm takımlara spor malzemesi yardımı yapılmasına, takımların gerekli ulaşım giderlerinin karşılanmasına ve takımların katıldıkları kategori başına maddi katkı yapılmasına karar veren hentbol federasyonu, alınan kararlar doğrultusunda hentbol federasyonu takımların katıldıkları kategori başına maddi katkı hariç tüm kararları uygulamıştı. Devletin geç de olsa federasyonun 2 dilim katkısını ödemesinin ardından hentbol federasyonuda kulüplerine çağrı yaparak hem 2021-2022 sezonun planlanması hakkında bilgiler verdi, hem de kulüplerine geç de olsa maddi katkı çeklerini takdim etti. KKTC Hentbol federasyonu 2020-21 sezonunda kulüplerine yaptığı toplam katkı miktarı 182,730 TL olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak açıklama yapan hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan hentbol federasyonu kasasının banka kasası olmadığını, devletin federasyona verdiği bütçenin kulüplere aktarılması gerektiğini söylerken, 2022 yılında federasyonun bütçesi ne olursa olsun kulüplere maddi katkı yapmaya devam edeceğini ifade etti.



Bosna Hersek Temasları,



Geçtiğimiz günlerde yapılan Bosna Hersek temasına da değinin Bahadır Ayhan şunları söyledi; “Gençlik Gücü hentbol takımımızla ilk defa uluslararası arenada yer alan takımlarla müsabaka yapma şansı bulduk. Evet tüm maçlarımızı kaybettik ama orada Gençlik Gücü hentbol takımının sergilediği mücadele taktir edilecek boyuttaydı. Sezonda 70 maç oynayan, yüksek bütçelere sahip, Avrupa liglerinde yeralan takımlardan bahsediyoruz. Buna rağmen kalecimiz Şemsi Yıldırım’ın turnuvanın en iyi kalecisi seçilmesi gurur vericiydi. İki oyuncumuza bizzat bana gelerek transfer teklifleri iletildi. Gerçekten KKTC hentbolu adına güzel bir gelişmeydi.

Ayrıca Bosna Hersek hentbol federasyonu Bosnak başkanı sayın Mensur Sinanoviçle buluştum. Önümüzdeki yıl belirleyeceğimiz 16 sporcu ve 2 antrenör Bosna Hersek’de 7 gün sürecek hentbol kampına katılacaklar. Sporcularımız bir hafta süreyle antrenmanlara katılacak,antrenörlerimizde eğitim alacaklar.

Bir diğer temasımız Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi sayın Sadık Babür Girgin’i ziyaret etmek oldu. Büyükelçimize KKTC hentbolu hakkında bilgi verdim. Bosna hentbol federasyonuyla olan işbirliğinden bahsettim ve federasyonumuzun filamasıyla plaketini taktim ettim diyen Ayhan, ayrıca Eylül ayında Bosna Hersek Hentbol federasyonunu ziyaret edecek Katar Hentbol Federasyonu başkanı sayın Ahmet Mohammed Al Shaabi ile randevu fırsatı için görüşmeler yapılıyor. Eğer bu imkanı yakalayabilirsem Türkiye, Bosna Hersek, Özbekistan , Kosova ve Katar hentbol federasyonlarının buluştuğu ve konusu tamamen KKTC hentbolu ve spor ambargoları olan bir toplantı gerçekleştirmeye çalışacağım dedi.”

Tüm bunların kişisel dostluklarla elde edildiğini ifade eden KKTC hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, resmen kulis yaptığını belirterek insanları KKTC’ye olan alışılmış ve kalıplaşmış düşüncelerini ve bakış açılarını değiştirmeye çalışıyorum derken, toplantının sonunda Çelik hentbol takımıyla GG kulübünün işbirliği protokolü için kulüp başkanı Pane Skırbiç ile görüşme yaptığını sözlerine ekledi.

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26/08/2021 14:18