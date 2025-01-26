Hentbolda KYRENIA Cup sona erdi

Hentbolda bu yıl ikincisi düzenlenen Kyrenia Cup organizasyonu sona erdi. KKTC Hentbol Federasyonu ve Spor Dairesi iş birliğinde ikincisi düzenlenen organizasyon, 22-27 Ocak tarihlerinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleşti. Toplam 6 takımın yer aldığı turnuva bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. 

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26/01/2025

Hentbolda KYRENIA Cup sona erdi

Hentbolda bu yıl ikincisi düzenlenen Kyrenia Cup organizasyonu sona erdi. KKTC Hentbol Federasyonu ve Spor Dairesi iş birliğinde ikincisi düzenlenen organizasyon, 22-27 Ocak tarihlerinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleşti. Toplam 6 takımın yer aldığı turnuva bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. 

Altı takımın yer aldığı KYRENIA Cup’un ardından ODTÜ (A) şampiyon olurken, UKÜ ikinci, TED ise turnuvayı üçüncü tamamladı. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından turnuvaya katılan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi. 

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TAGS: Spor
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