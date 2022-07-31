Hentbolda Mağusa Kupası 7 ülkenin katılımı ile başlıyor

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası 1-7 Ağustos tarihlerinde yapılıyor. 2 Ağustos tarihinde Lala Mustafa Paşa Sarayında salon maçları ile başlayacak olan turnuva, 6 Ağustos’ta Kapalı Maraş’ta yapılacak olan plaj ayağı ile son bulacak. Toplam 7 ülkenin katılacağı turnuvada Romanya, Türkiye, Özbekistan, İran, Kosova, Cezayir ve KKTC yer alacak.

Toplam 600 Sporcu

2 Ağustos Salı günü Lala Mustafa Paşa Sarayında başlayacak olan Dr. Fazıl Küçük Oyunları Mağusa Kupası’nın salon kısmı 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Yerli ve yabancı olmak üzere toplam 600 sporcunun katılacağı turnuvada kortej yürüyüşü ise 4 Ağustos Perşembe günü Mağusa’da gerçekleşecek. Beach party ve özel dans gösterilerinin de yer alacağı etkinlik çerçevesinde, ülke tanıtımı yanında KKTC Hentbol Federasyonunda tanıtımı ile ilgili olarak KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, yurtdışından gelen misafirlere tanıtım yemeği verecek.

Kafileler bugün geliyor

Romanya, Türkiye, Özbekistan, İran, Kosova ve Cezayir’in yer aldığı kafileler bugün ülkeye gelmeye başlıyor. Birçok önemli davetlinin de yer alacağı Famagusta Cup’da İtalya-Teramo Interamnia World Cup Başkanı Pier Luigi de yer alacak. Avrupa Basınının da yer alacağı Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupasını Avrupa Hentbol Federasyonu ve Fransa Hentbol Federasyonu fotoğrafçıları da takip edecek.

Türkiye Hentbol Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Özbekistan Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Kosova Hentbol Federasyonu yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, İran Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de organizasyonu yakından takip edecek. 2 Ağustos Salı günü Lala Mustafa Paşa Sarayında başlayıp, 5 Ağustos Cuma günü tamamlanacak olan salon ayağı sonrasında gözler 6 Ağustos günü Kapalı Maraş’ta yapılacak olan plaj kısmına çevrilecek. KKTC takımlarının da katılacağı plaj ayağında 6 Ağustos akşamı saat 19:00’da kadınlarda KKTC – Türkiye, erkeklerde ise KKTC – Kosova takımları Kapalı Maraş’ta plajda mücadele edecek.

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31/07/2022 15:08