Hentbolda Milli Gün

AÇILIŞ MAÇLARI SAAT 18 VE 20’DE:

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve ülkemizde yıllar sonra ilk kez gerçekleşecek hentbolda uluslar arası düzeydeki Cumhuriyet Kupası’nda ilk maç bugün saat 18.00’de KKTC – Türkiye, ikinci maç ise saat 20.00’da Kosova-Özbekistan arasında oynanacak. Maçlar BRT 2’den naklen yayınlanacak.

Hentbolda bugün (21 Ekim Pazartesi) Cumhuriyet Kupası maçları başlıyor. Hentbolda uzun yıllar sonra ülkemizde ilk kez gerçekleşecek uluslar arası düzeydeki turnuvada 18 yaş altı milli takımımız yer alacak. KKTC U18 erkek milli takımımız Cumhuriyet Kupası’nda Türkiye, Kosova ve Özbekistan ile mücadele edecek. Ömer Bozkurt, Ahmet Behlül antrenör ikilisinin çalıştırdığı takımımızda sporcu olarak Yunus Emre Bülüt (MGA), Lilian Ciubecia Kanarya (Serdarlı), Kaan Oytun, Cemil Kanat, Tuğberk Soyer, Berkem Darbaz, Adil Nufal, Muammer Yağcıoğlu, Cemil Topal, Ali Arda Pampuroğulları, Batuhan Yıldırım, Doğuhan Yıldırım, Özgür Kaya (YDÜ), Mehmet Kocaman, Eser Aktaş (Yükseliş), Abdullah Kırar, Ergin Aday, Beytullah Dal (UKÜ) yer alıyor.

Cumhuriyet Kupası’nda ilk maçlar bu akşam (21 Ekim Pazartesi) Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak diğer maçlar ise 23 Ekim Çarşamba ve 25 Ekim Cuma akşamları YDÜ RA25 Spor Salonu’nda yer alacak. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek Cumhuriyet Kupası’nda U18 milli takımlarından en fazla puanı toplayan turnuva sonunda şampiyonluğu ilan edecek.

Turnuvanın bu akşamki açılış maçı BRT 2’den canlı yayınlanacak.

Maç programı şöyle:

Bugün (21 Ekim Pazartesi)

Atatürk Spor Salonu

Saat 18.00: KKTC-Türkiye

Saat 20.00: Kosova-Özbekistan

Çarşamba

RA 25 (YDÜ)

Saat 17.30: KKTC-Özbekistan

Saat 19.30: Türkiye-Kosova

Perşembe

RA 25 (YDÜ)

Saat 17.30: KKTC-Kosova

Saat 19.30: Özbekistan-Türkiye

21/10/2019 09:42