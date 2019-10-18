Hentbolda Milli Heyecan

YILLAR SONRA MİLLİ ORGANİZASYON

KKTC Hentbol Federasyonu yıllar sonra Cumhuriyet Kupası adı altında, ülkemizde uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü başlayacak turnuvada KKTC, Türkiye, Kosova ve Özbekistan U18 milli takımları mücadele edecek.

Hentbolda sezonun ilk milli takım düzeyindeki organizasyonu 18 yaş altı takımlarına yönelik düzenleniyor. Hentbol Federasyonu Cumhuriyet Kupası adıyla uluslararası bir turnuva gerçekleştiriyor. Atatürk Spor Salonu ve YDÜ’ye ait RA25 Spor Salonu’nda gerçekleşecek turnuvada 4 takım mücadele edecek.

YILLAR SONRA ÜLKEMİZDE İLK KEZ

Uzun yıllar sonra ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan uluslararası düzeydeki Hentbol Cumhuriyet Kupası’nda U18 erkek milli takımımız yer alacak.

İlk maçların 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleşeceği turnuvada KKTC U18 Hentbol Erkek Milli Takımımız yanında, Türkiye, Kosova ve Özbekistan U18 erkek milli takımları mücadele edecek.

MİLLİ TAKIMIMIZ

KKTC Hentbol U18 Erkek Milli takımımız Ömer Bozkurt ve Ahmet Behlül antrenör ikilisi sorumluluğunda turnuvaya hazırlanıyor. 18 kişilik U18 Erkek Milli Takımımızda şu isimler yer alıyor:

Yunus EMRE BÜLÜT (MGA), Liliancıubecıa KANARYA (Serdarlı), Kaan OYTUN, Cemil KANAT, Tuğberk SOYER, Berkem DARBAZ, Adil NUFAL, Muammer YAĞCIOĞLU, Cemil TOPAL, Ali ARDA PAMPUROĞULLARI, Batuhan YILDIRIM, Doğuhan YILDIRIM, Özgür KAYA (YDÜ), Mehmet KOCAMAN, Eser AKTAŞ (Yükseliş), Abdullah KIRAR, Ergin ADAY, Beytullah DAL (UKÜ)

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

21 Ekim Pazartesi

Atatürk Spor Salonu

Saat 18.00: KKTC-Türkiye

Saat 20.00: Kosova-Özbekistan

23 Ekim Çarşamba

RA 25 (YDÜ)

Saat 17.30: KKTC-Özbekistan

Saat 19.30: Türkiye-Kosova

24 Ekim Perşembe

RA 25 (YDÜ)

Saat 17.30: KKTC-Kosova

Saat 19.30: Özbekistan-Türkiye

18/10/2019 16:27