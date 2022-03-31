Hentbol’da mücadele sürüyor

Hentbol Büyükler liginde heyecan devam ediyor. Büyük erkeklerde 2, kadınlarda ise 1 karşılaşmanın oynandığı gecede, erkeklerde MGA ve GG, kadınlarda ise UKÜ geceyi galibiyetle kapattı. CIU Arena’da oynanan erkekler mücadelesinde GG. Levent’i 38-24 mağlup ederken, MGA ise UKÜ’yü 35-31 mağlup etti. Kadınlarda ise Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada UKÜ, DİGEM’i rahat bir oyunun ardından 42-31 mağlup etti.

Erkeklerde gecenin galipleri, GG ve MGA

CIU Arena’da oynanan erkekler mücadelesinde GG ve Levent takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna iyi bir oyun ortaya koyan GG, maçın ilk devresini rakibi Levent karşısında 18-11 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu devam ettiren GG, sahadan 38-24 galip ayrıldı. Levent’de Birol, GG’de ise Özden karşılaşmayı 7’şer golle tamamladı. Bu maçın ardından oynanan gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 15-13 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmayı, oyunun ikinci yarısında etkili olan MGA takımı kazandı. UKÜ’de Fatih 10 golle maçı tamamlarken, MGA’da Erdi 9 golle alınan galibiyette en fazla rol oynayan isim oldu.

UKÜ rahat kazandı

Hentbol Kadınlarda gecenin tek karşılaşmasında Atatürk Spor Salonunda UKÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna etkili oynayan UKÜ, ilk devreyi rakibi DİGEM karşısında 20-11 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında etkili oyununu devam ettiren UKÜ, sahadan 42-31 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. UKÜ’de Aysel 10 golle takımın en golcü ismi olurken, DİGEM’de Hatice 11 golle gecenin en skorer ismi oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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31/03/2022 09:45