Hentbolda olağanüstü genel kurul yapılıyor

Hentbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul’u 27 Temmuz’da yapılıyor. Normalde Eylül ayı içerisinde yapılması gereken genel kurul tarihi iki ay erkene alındı. Federasyon Başkanı Mustafa Akyön daha önce yaptığı açıklamada işlerinin yoğunluğu ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtmiş ve yeni dönemde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Yeni seçilecek federasyon başkanının 2018-2019 sezonu hazırlıklarını yapabilmesi açısından genel kurul tarihinin 2 ay erkene alındığını ifade eden Akyön, seçilecek başkana da her zaman her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

DAÜ Voleybol Takımları Antrenörü Bahadır Ayhan başkanlığa aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı. Akyön’ün de destek verdiği Bahadır Ayhan’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Olağanüstü Genel Kurul 27 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de aşağıda belirtilen gündem ile toplanacak.

Gündem

1.Açılış konuşması

2.Divan Başkanlığının oluşturulması

3.Faaliyet Raporunun okunup onaylanması

4.Mali Raporunun okunup onaylanması

5.Başkanlık seçimi

6.Dilek ve temenniler

7.Kapanış