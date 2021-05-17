Hentbolda özlem sona erdi

Hentbolda 2021 sezonu ilk resmi maçları erkekler Süper Lig’de oynandı

Hentbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesinin ardından Süper Lig maçlarını başlattı. 1 Nisan’a verilen izin ile antrenmanlara başlayan takımlar ligin başlaması ile hentbol özlemini bitirdi.

Hentbol, erkekler ve kadınlar Süper Lig maçları ile 2021 sezonuna merhaba derken, ilk maçlar erkekler Süper Lig’de oynandı, yarın (18 Mayıs Salı) ise kadınlar Süper Lig maçları ile devam edecek.

İLK MAÇ ÖZGÜR ADIMLAR’IN

Tüm maçların Atatürk Spor Salonu’nda oynanacağı hentbol Süper Lig’de 2021 sezonu ilk resmi maçı Erkekler Süper Lig’inde oynandı. Sezonun açılış maçında Levent ile Özgür Adımlar karşı karşıya geldi.

İlk devresi 21-15 Özgür Adımlar üstünlüğünde biten maçta Levent takımı ikinci devre de mücadeleden kopmadı ancak galip gelmeyi başaramadı. Maçta Özgür Adımlar’dan Berkem Darbaz 8 sayı, Levent’ten de Doğuş 7 sayı ile en skorer isimler olurken Özgür Adımlar takımı mücadeleyi 2 sayı farkla, 30-28 kazanmayı başardı.

GG GALİBİYETLE BAŞLADI

Hentbol Erkekler Süper Lig’de sezonun ilk gündeki ikinci maç GG ile MGA arasında oynandı. Çekişmeli ve mücadele dozu yüksek geçen maçta ilk devreyi GG takımı 16-13 üstün bitirdi. İkinci devrede de üstünlüğü elinde bulunduran taraf GG oldu. Maçta oyun disiplini ve mücadeleden vazgeçmeden oynayan MGA takımı uzun süre farkın açılmasına engel olsa da skor avantajını elde etmeyi başaramadı ve maç GG’nin 34-25 üstünlüğünde tamamlandı.

Karşılaşmada GG takımından oyuna skor olarak en çok katkı sağlayan oyuncu 7 sayı ile Özden olurken MGA’nın en skorer ismi 6 sayı ile Deniz oldu.

KADINLAR SÜPER LİG PROGRAMI:

Hentbolda 2021 Kadınlar Süper Lig’i yarın (18 Mayıs Salı) oynanacak maçlarla başlayacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç programı şöyle:

Saat 18.00: Ozanköy-Levent

Saat 19.45: Şahlan-DİGEM

FOTOĞRAFLAR: FERAH BARIŞSEV

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17/05/2021 21:46