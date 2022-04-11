Hentbolda play-off zamanı

Hentbol Süper ligde play-off karşılaşmalarına yarın akşam erkekler mücadelesi ile başlıyor

Hentbol Süper ligde play-off mücadelesi yarın başlıyor. Erkekler mücadelesi ile başlayacak olan play-off karşılaşmalarında ilk durak Mağusa. MGA – UKÜ karşılaşmasının oynanacağı karşılaşmanın başlama saati ise 19:00. Erkekler play-off karşılaşmalarında program şu şekilde;

12 Nisan Salı Saat 19:00 MGA – UKÜ(Mağusa Arena)

13 Nisan Çarşamba Saat 18:30 Levent – GG(CIU Arena)

Bu habere tepkiniz:



11/04/2022 19:29