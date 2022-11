Hentbolda protokol imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (K.K.T.C.) hentbol branşının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ve K.K.T.C. Hentbol Federasyonu (KTHF) arasında işbirliğini kapsayan protokol Ankara THF Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle imzalandı.

Uğur Kılıç: “Gençlerimizin spor yapabilme özgürlüklerini elde etmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız”

Törende konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç şunları söyledi: THF ile K.K.T.C. Hentbol Federasyonu arasında uzun zamandır sürdürdüğümüz görüşmelerin ardından önemli bir protokole imza atıyoruz. Bizim için çok önemli bir organizasyon bu. Göreve geldiğimizden bu yana K.K.T.C. Federasyonu ve Başkan Bahadır Ayhan ile sürekli iletişim içerisinde olduk. Karşılıklı olarak hentbol konusunda nasıl faydalanabileceğimizi, nasıl destek olabileceğimizi, iki ülkenin birlikte neler başarabileceği üzerinde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda bir protokol oluşturduk. Bugün inşallah bu protokolü hayata geçirmek üzere önemli ve tarihi birer imza atacağız. Bence uluslararası arenada da anlamı olan önemli bir anlaşma bu. Biz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federasyonu’nun yanında destekçisi olarak, uluslararası arenada da var olabilmesi için, her şeyden önemlisi oradaki gençlerimizin hentbol oynayabilmesi, spor yapabilmesi için, spor yapabilme özgürlüklerini elde etmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Her zaman onlarla birlikte hareket etmek için bu işi resmileştirmiş olacağız. Ben kendilerine bize gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum. Protokolün Türkiye ve K.K.T.C. hentboluna hayırlı olmasını diliyorum.”

Bahadır Ayhan: “Protokol, çocuk ve gençlerimizin hentbol hedeflerini yükseltecek”

K.K.T.C. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da “Öncelikle göreve geldiği günden itibaren KKTC Hentbol Federasyonuna göstermiş olduğu ilgi ve alaka için Türkiye Hentbol Federasyonu başkanı sayın Uğur Kılıç ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunarım.

Her zaman bizim yanımızda olmuş ve destek vermişlerdir.



Bildiğiniz gibi ülkemize uygulanan çağdışı, insan haklarınına aykırı olan ambargolardan dolayı hentbolumuz bir gelişim gösteremiyor. Yeniliklere ayak uydurmakta zorlandığımız gibi çocuklarımızın önüne bir hedef de koyamıyoruz. Antrenörlerimizin ve hakemlerimizin gelişimlerini sağlamakta güçlük çekiyoruz.



Türkiye hentbol federasyonunun desteği ile bugün burada imzaladığımız protokol, çocuk ve gençlerimizin hentbol hedeflerini yükseltecek. Çocuklarımız Türkiye milli takımlarıyla ortak kamplar yaparak milli takım ortamının ne derece gurur verici olan o havasını soluyacak. Aynı zamanda Antrenörlerimiz ve hakemlerimizin gelişimleri sağlanacak.

Protokolün hazırlanmasında emeği geçen Erdem Göktürk Bey, Altay Atlı Bey’e ayrıca teşekkür ederim. Bu protokol iki ülkenin federasyonunun kardeşlikten öte birbirlerine destek olma projesidir. Bu bizim için önemli bir şanstır. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince çocuklarımızı bu protokolde yer alan projelerin içine katmaya çalışacağız. Murat ettihimiz amaç ve hedefimiz bu. Elbette mali zorluklar olabilir, bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizin nezdinizde emeği geçen arkadaşlara teşekkür eder, size de bize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı tekrar teşekkür ederim” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Uğur Kılıç, Bahadır Ayhan’a A Milli Takım forması, Ayhan da Kılıç’a bir plaket takdim etti.

Protokolde neler yer alıyor?

THF ve K.K.T.C. Hentbol Federasyonu arasında düzenlenen protokol uyarınca, K.K.T.C'de hentbol branşının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve duyurulması hedefleniyor. Bu çerçevede şunlar yapılacak:K.K.T.C.'yi temsilen birer takımın Türkiye altyapı şampiyonlarına katılımı, K.K.T.C.'li oyuncu ve antrenörlerin Türkiye milli takım tarama ve gelişim kamplarına katılımı, KTHF hakemlerinin Türkiye’deki kurs ve seminerlere katılımı ve uygun düzeydeki hentbol maçlarında görev almaları, plaj ve salon hentbolunda Kuzey Kıbrıs'ta her iki federasyonun birlikte turnuva ve etkinlikler düzenlemesi.

07/11/2022 09:44