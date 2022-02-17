Hentbol’da seminer zamanı

KKTC Hentbol Federasyonu Hakem ve gözlemci gelişim seminerini geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ve KKKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu işbirliği ile gerçekleşen seminer 12 Şubat tarihinde KTSYD salonunda yapıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan KüçükYılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Ayberk Dilmenin katıldığı seminerde KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ediz Arıkan’da yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Süper lig hakemleri Kaan Çınar ve Hasan Kılıç’ın da yer aldığı seminerde özellikle son 30 saniye kuralına getirilen güncellemeler hakemlere aktarıldı. Bunun yanında KTSYD kupası yarı final maçlarını izleyen MHK yetkilileri aldıkları notlarıda bu seminerde hakemlere aktardı. Yaklaşık 4 saat süren seminer sonrasında Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Ayberk Dilmen’in güzel sunumu sonrasında hakem ve gözlemcilere katılım belgeleri verildi. KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ediz Arıkan seminerin çok verimli geçtiğini ifade ederek ilerleyen günlerde Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

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17/02/2022 13:16