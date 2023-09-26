Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor

Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

ads ads ads ads
26/09/2023

ads
Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento karşı karşıya gelecek.Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento karşı karşıya gelecek.


Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Safi Çimento, kupayı alabilmek için kozlarını paylaşacak.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

26/09/2023 12:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hentbol, Süper, Kupa
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.