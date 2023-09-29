Hentbol, U16 lig, Emre Uyanıktürk,

Hentbol’da U16 ligine Emre Uyanıktürk ismi verildi

Hentbol’da 2023 – 2024 sezonu yarın başlıyor. U16 ligi ile start alacak olan 2023 – 2024 sezonunda U16 ligine bu sezon kısa süre önce kaybettiğimiz Emre Uyanıktürk ismi verildi. KKTC Hentbol Federasyonu yönetim kurulu kararı ile oynanacak olan Emre Uyanıktürk U16 ligi yarın start alırken lige oynanacak olan tek karşılaşma ile başlanmış olacak. U16 kadın karşılaşmasında yarın CIU Arena’da saat 16:00’da UKÜ – Şahlan karşılaşması oynanacak.