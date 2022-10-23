Hentbolda U16 Liglerinde Play – off başladı

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23/10/2022

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Hentbolda U16 Liglerinde Play – off başladı

Hentbolda U16 liginde play – off karşılaşmaları dün akşam oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

2 Kadınlar, 2’de erkekler maçı ile tamamlanan play – off ilk karşılaşmaları sonunda, kadınlarda DİGEM ve Şahlan, erkeklerde ise Yükseliş ve YDÜ takımları play – off ilk maçlarını galibiyetle kapattı. Günün erkekler mücadelesinde UKÜ – Yükseliş karşılaşması uzatmaya kalırken, uzatma bölümünde maçı kazanan taraf Yükseliş oldu. Play – off karşılaşmalarının kadınlar mücadelesinde Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Ozanköy ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan DİGEM ilk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 17 – 4 önde kapatırken sahadan da 37 – 7 galip ayrılarak play – off’a avantajlı başlayan taraf oldu. DİGEM’de Zalihe 11, Nisanur ise maçı 9 golle tamamlayarak karşılaşmada DİGEM adına ön plana çıkan ismimler oldu. Kadınlar mücadelesinin ikinci maçında ise UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. CIU Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 13 – 7 önde kapatan Şahlan maçı da 22 – 17 kazanarak play – off’a galibiyetle başlamış oldu. UKÜ’de Nisan, Şahlan’da ise Ayşegül 9’ar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu. Play – off erkekler karşılaşmalarının ilkinde UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen maçın ilk devresi 11-11, İkinci devresi ise 22-22 eşitlikle tamamlana maçın üçüncü periyotu’da 27 -27 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından uzatmaya geçilen müsabakada gülen taraf 34-30 skorla Yükseliş olurken, Yükseliş takımı çekişmeli geçen maçı kazanarak play-off serisine galibiyetle başlamış oldu. UKÜ’de Samet maçı 12 golle tamamlarken, Yükseliş takımında 13 gol kaydeden Hüsamettin maçın adamı oldu. Erkeklerde play – off’da günün son maçında MGA ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen YDÜ ilk devreyi 11-2 önde kapatırken, maçı da 24-8 kazanarak play – off’a galibiyetle başlayan taraf oldu.

23/10/2022 14:22
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Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti.Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı. Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı. Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu. Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.
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