Hentbolda U16 Liglerinde Play – off başladı

Hentbolda U16 liginde play – off karşılaşmaları dün akşam oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

2 Kadınlar, 2’de erkekler maçı ile tamamlanan play – off ilk karşılaşmaları sonunda, kadınlarda DİGEM ve Şahlan, erkeklerde ise Yükseliş ve YDÜ takımları play – off ilk maçlarını galibiyetle kapattı. Günün erkekler mücadelesinde UKÜ – Yükseliş karşılaşması uzatmaya kalırken, uzatma bölümünde maçı kazanan taraf Yükseliş oldu. Play – off karşılaşmalarının kadınlar mücadelesinde Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Ozanköy ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan DİGEM ilk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 17 – 4 önde kapatırken sahadan da 37 – 7 galip ayrılarak play – off’a avantajlı başlayan taraf oldu. DİGEM’de Zalihe 11, Nisanur ise maçı 9 golle tamamlayarak karşılaşmada DİGEM adına ön plana çıkan ismimler oldu. Kadınlar mücadelesinin ikinci maçında ise UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. CIU Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 13 – 7 önde kapatan Şahlan maçı da 22 – 17 kazanarak play – off’a galibiyetle başlamış oldu. UKÜ’de Nisan, Şahlan’da ise Ayşegül 9’ar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu. Play – off erkekler karşılaşmalarının ilkinde UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen maçın ilk devresi 11-11, İkinci devresi ise 22-22 eşitlikle tamamlana maçın üçüncü periyotu’da 27 -27 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından uzatmaya geçilen müsabakada gülen taraf 34-30 skorla Yükseliş olurken, Yükseliş takımı çekişmeli geçen maçı kazanarak play-off serisine galibiyetle başlamış oldu. UKÜ’de Samet maçı 12 golle tamamlarken, Yükseliş takımında 13 gol kaydeden Hüsamettin maçın adamı oldu. Erkeklerde play – off’da günün son maçında MGA ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen YDÜ ilk devreyi 11-2 önde kapatırken, maçı da 24-8 kazanarak play – off’a galibiyetle başlayan taraf oldu.

23/10/2022 14:22