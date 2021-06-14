Hentbolda U16 start aldı

Hentbol U16 ligi dün Necati Taşkın Spor Salonun’da oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Kadınlarda Ozanköy – UKÜ karşısında 13-19 galip gelirken, DİGEM – Şahlan karşısında sahadan 20-14 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Erkeklerde tek maçın oynandığı günde Özgür Adımlar iyi ve etkili oyunu sonrasında UKÜ karşısında sahadan 8-39 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Açılış Ozanköy’den

Günün ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 7-6 UKÜ üstünlüğü ile kapanan karşılaşmanın kazananı, 13-19’luk skorla Ozanköy oldu. Ozanköy’de Mutia 9 golle maçın en skorer ismi olurken, Ozanköy lige galibiyetle başladı.

DİGEM galibiyetle başladı

Günün ikinci karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde DİGEM ile Şahlan takımlarının karşı karşıya geldiği müsabakanın kazananı 20-14’lük skorla DİGEM oldu. İlk devresini 10-9 önde kapatan DİGEM maçın kazananı olurken, DİGEM’de Hatice 6 golle, Şahlan’da ise Melisa 7 golle ön plana çıkan isimler oldu.

Özgür adımlar farklı başladı

Günün son karşılaşmasında erkekler mücadelesinde UKÜ ile Özgür Adımlar karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna üstün götürdüğü maçı 8-39’luk skorla Özgür Adımlar kazanırken, Özgür Adımlar’da Hasan 9 golle maçın en skorer ismi oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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14/06/2021 09:56