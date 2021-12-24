Hentbolda UKÜ’den çifte galibiyet

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar oynandı. UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmalarda kadınlarda ve erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşılaşmalarını galibiyetle kapattı. Gün adına oynanan ilk karşılaşmada erkeklerde UKÜ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) hentbol takımıyla karşılaştı. Karşılaşma 40-30 UKÜ üstünlüğünde noktalandı. Günün ikinci karşılaşması ise kadınlarda oynandı. UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kadın hentbol takımları arasında oynanan karşılaşmayı UKÜ takımı 43-29 galip kapattı.

Hentbolda üçüncü maçlar 28 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Erkekler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi (Saat 11.00)

Girne Amerikan Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Saat 15.00)

Kadınlar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Saat 13.00)

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24/12/2021 12:39