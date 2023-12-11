Hentbolda UKÜ’den çifte zafer

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen hentbol karşılaşmalarında şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu. UKÜ Arena’da oynanan 3.hafta karşılaşmalarında erkeklerde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımını 43-21 mağlup eden UKÜ erkek hentbol takımı şampiyon olmayı başardı. Kadınlarda da DAÜ ile karşı karşıya gelen UKÜ kadın hentbol takımı rakibini 25-14 mağlup ederek şampiyon oldu.

ÜNİVERSİTELERARASI HENTBOL KADINLAR PUAN DURUMU

TAKIMOGBMAYAv.P

1.UKÜ22––6435294

2.GAÜ21–15053-32

3.DAÜ2––22854-260

ÜNİVERSİTELERARASI HENTBOL ERKEKLER PUAN DURUMU

TAKIMOGBMAYAv.P

1.UKÜ22––9948514

2.DAÜ21–16478-142

3.KSTBÜ2––26299-370