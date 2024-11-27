Hentbol’da yoğun gece

Hentbol’da geçtiğimiz hafta başlayan U18 ligine dün akşam oynanan üç karşılaşma ile devam edildi. Kadınlar’da iki erkeklerde ise bir karşılaşmanın oynandığı U18 liginde kadınlarda Esentepe ve DİGEM, erkeklerde ise UKÜ geceyi galibiyetle kapattı.

Esentepe,DİGEM ve UKÜ’den rahat galibiyet

Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan kadınlar karşılaşmasında Esentepe ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi UKÜ karşısında 17-14 önde kapatan Esentepe karşılaşmayıda 35-31 kazanan taraf oldu. Kadınlar ligi’nde gecenin ikinci karşılaşmasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda DİGEM ile Şahlan takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan DİGEM, ilk devreyi rakibi karşısında 26-9 önde kapatırken, mücadeleyi de 42-22 galibiyetle noktalayan taraf oldu. Gecenin son karşılaşmasında ise erkekler liginde UKÜ ile Yükseliş karşı karşıya geldi. Rakibi Yükseliş karşısında ilk devreyi 18-12 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 31-25 galip kapatarak gecenin kazananı oldu.