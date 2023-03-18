Hentbolda yoğun gün

Hentbolda bugün 4 karşılaşma oynandı. U14’de 2, büyükler liginde ise 2 karşılaşmanın oynandığı günde U14 kadınlarda DİGEM ve Şahlan günü galibiyetle kapatırken, büyükler liginde ise Miracle Esentepe ve UKÜ günün kazananları oldu.

Özgün Atakan U14 liginde bugün Ertuğrul Apakan Spor Salonunda kadınlarda iki karşılaşma oynandı. DİGEM – GG’yi 14-3 mağlup ederek haftayı galibiyetle noktalarken, Şahlan’da Miracle Esentepe’yi 13-6 mağlup ederek günün galip bir diğer takımı oldu. Bu maçların ardından başlayan büyükler liginde ise kadınlarda CIU Arena’da oynanan maçta UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Şahlan karşısında 25-14 önde kapatırken karşılaşmadan da 56 – 24 galip ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı. Günün kadınlar bir diğer maçında ise Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı. İlk devreyi 12-10 önde kapatan Miracle Esentepe maçı da 34-23 galip noktalayarak haftayı galibiyetle bitiren taraf oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

Bu habere tepkiniz:



18/03/2023 21:00