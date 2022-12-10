Hentbol’da yoğun gün

Hentbol’da DEM’S U18 liginde bugün 4 karşılaşma oynandı. Kadınlar’da 2, Erkekler’de yine 2 karşılaşmanın oynandığı günde, Şahlan ve UKÜ kadınlarda, YDÜ ve Yükseliş ise erkeklerde günü galibiyetle kapattı.

Günün ilk karşılaşmasında kadınlarda CIU Arena’da DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi DİGEM karşısında 13-7 önde kapatan Şahlan etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 25-22 galibiyetle ayrıldı. Şahlan takımında Mutia 9, Melisa ise 8 golle maçı tamamlayarak takımlarına en fazla katkı sağlayan isimler oldu. CIU Arena’da oynanan günün ikinci karşılaşmasında ise yine kadınlar mücadelesinde UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 23-11 önde kapatırken, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettiren ev sahibi takım sahadan 45-19 galip ayrılarak haftayı kayıpsız geçen taraf oldu. UKÜ’de Nisan 13, Yağmur ise maçı 10 golle tamamladı. Erkekler mücadelesinde ise günün ilk karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu’nda UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. YDÜ’nün oyunun genelinde üstün olduğu karşılaşmanın ilk devresini 23-12 önde kapatan YDÜ, maçı da 49-26 kazanan taraf oldu. Deran kaydettiği 10 golle YDÜ’de en fazla gol kaydeden isim oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan erkekler mücadelesinin son maçında ise Doğukent ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Yükseliş takımının üstünlüğünde geçen maçın ilk devresini 21-10 önde kapatan Yükseliş maçı da 37-18 kazanarak günün galibi oldu. Hüsamettin ve Hasan Samet 9’ar golle Yükseliş takımına en fazla katkı sağlayan oyuncular oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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10/12/2022 21:41