Hentbol’da yoğun mesai

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20/10/2024

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Hentbol’da yoğun mesai

Hentbol’da U16 ligi aralıksız devam ediyor. U16 ligine bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlarda 2 erkeklerde ise 1 karşılaşmanın oynandığı U16 liginde erkelerde UKÜ rakibi Levent’i 37-26 mağlup ederken, kadınlarda ise Miracle Esentepe – UKÜ’yü, DİGEM ise Şahlan’ı mağlup ederek yoluna devam etti. 3 karşılaşmanın oynandığı hentbol U16 liginde alınan sonuçlar şu şekilde;


Kadınlar
DİGEM – ŞAHLAN: 20-19
MİRACLE ESENTEPE – UKÜ:28-11


Erkekler
UKÜ – LEVENT:37-26

20/10/2024 09:46
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TAGS: Hentbol’da yoğun mesai
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