Hentbolun büyükleri parkeye iniyor

Hentbolda devam eden U20 liglerinin ardından büyükler ligleri de başlıyor. KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde düzenlenen 2019-2020 sezonu lig müsabakalarına bugün (8 Ekim Salı) Kadınlar Ligi ile devam edilecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Süper Ligi ve Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu Girne ve Lefkoşa’da oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon ilk olarak Kadınlar Süper Ligi’nde Girne’de oynanacak maçla açılacak. Sezonun açılış maçında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları karşılaşacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan DAÜ kızları ligin iddialı takımlarından Esentepe kızları ile karşı karşıya gelecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ise sezonun ilk maçı 9 Ekim Çarşamba günü Lefkoşa’da olacak.

SÜPER LİG PROGRAMI

8 Ekim Salı

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Esentepe Efsane Yetenek Avcıları-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kadınlar Süper Lig)

9 Ekim Çarşamba

Atatürk Spor Salonu

Gençlik Gücü-Mağusa Gelişim Akademisi (Erkekler Süper Ligi)

U20 LİGİ PROGRAMI

8 Ekim Salı

MGA Arena

Saat 19.00: MGA-Yükseliş (U20 Erkekler)

9 Ekim Çarşamba

CIU Arena

Saat 18.30: UKÜ-Esentepe Belediyesi S.S. (U20 Erkekler)

10 Ekim Perşembe

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.30: Esentepe Efsane Yetenek Avcıları-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (U20 Kızlar)

FOTOĞRAFLAR: AHMET ÖZSOY

07/10/2019 14:18