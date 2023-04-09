Hentbolun şampiyonları GG

Hentbolda Federasyon Kupasının sahipleri dün akşam oynanan final karşılaşmaları sonrasında belirlendi.

İki maçında çekişmeye sahne olduğu gecede kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG rakiplerini mağlup ederek federasyon kupasını müzesine götürdü. Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk devresini UKÜ rakibi Miracle Esentepe karşısında 14-13 önde kapattı. Maçın ikinci devresinin yine çekişmeli geçtiği mücadeleyi 32-30 galip tamamlayan UKÜ federasyon kupasını müzesine götüren taraf oldu. UKÜ’de Petek ve Derya maçı 9’ar golle tamamlarken, Miracle Esentepe oyuncusu Denitsa maçı 10 golle tamamlayan isim oldu. Bu maçın ardından oynanan erkekler finalinde ise GG ile Yükseliş takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çekişmenin yaşandığı mücadelede ilk devre 12-12 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda yine kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı GG 23-22 galip noktalayarak federasyon kupasını müzesine götüren taraf oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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09/04/2023 11:36