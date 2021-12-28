Hentbolun şampiyonları UKÜ ve DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası’nda şampiyonlar belli oldu. Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmaları sonrasında kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon oldu.

Kadınlarda UKÜ şampiyon olurken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, DAÜ ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise DAÜ şampiyon olurken, UKÜ ikinci, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ise üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Final maçları sonrasında şampiyon ve başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KKÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Ersoy ve UKÜ Spor İşleri Müdürü Tarkan Kayaş takdim etti.

Kınacı: “Amacımız ülke sporunun her branşına katkı koymak”

Gerçekleşen hentbol karşılaşmaları ile ilgili görüşlerini aktaran KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, keyifli ve zorlu bir serüven olduğunu ve çekişmeli hentbol maçları izlediklerini ifade etti. Hentbolun özellikle üniversitelerin ana branşları arasında yer aldığını ve birçok üniversitenin hentbola ciddi yatırım yaptığını ifade eden Kınacı, “Zorlu karşılaşmaların ardından UKÜ ve DAÜ takımları şampiyon oldu. Ben katılan tüm üniversite takımlarına teşekkür ederim. Bizim amacımız ülke sporuna katkı koymak. Birçok branşta hizmet veriyoruz ve özellikle üniversitedeki sporcuların bedensel ve zihinsel olarak gelişimleri bizler için çok önemlidir.”dedi.

Üniversitelerin birçok sporcunun bulunduğu eğitim yuvaları olduğunu ifade eden Kınacı, “Hentbolu tamamladık. Güzel ve keyifli maçlar izledik. Katkı koyan, emek veren tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere ve yöneticilere teşekkür ederiz.”diye konuştu.

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28/12/2021 16:19