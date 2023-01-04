Manken ve sunucu Çağla Şikel 44 yaşına merhaba dedi. Çağla Şikel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında duygusal ifadeler kullandı.

Ünlü manken Çağla Şikel 44 yaşına adım attı. Şikel, yeni yaşını paylaştığı fotoğraf ve şu duygusal sözlerin yer aldığı yazı ile kutladı:

"Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim... Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara... Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya... Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım... Hep çakı gibi, hep bir gladyatör Çağla!"

"Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün ...

Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa 'ben bu yükü de taşırım' diyerek Yaradan'a kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için... Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!"

"Tüm gerçeğimle, bir çocuk gibi neşeyle daha da büyük bir coşkuyla.. Yeni yılda ve bugün doğum günümde seninle kavuşmayı bekliyorum... Haydi gel!"

Bu habere tepkiniz:



04/01/2023 20:54