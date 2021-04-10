Hep suni! Bunalmaktan bunaldık

Son bir buçuk yıldır yazılı ve görsel basında yer alan birçok haber başlığının altındaki ilk cümleyi duymaktan dünyaca bunaldık. Sanki “Dünyayı etkisi altına alan…” cümlesinin gerisi hep bir bahaneye bağlanıyor artık.

Ülkemizde atılan şaşalı manşetlere rağmen işler hiç de iyiye gitmiyor. Yıllarca kanıksadığımız sorunların yanına beş beterleri ekleniyor ve ne yazık ki daha da beter olma ihtimalimiz çok yüksek.

Pandemiden dolayı ekonomik olarak çöküşte olmamızın derdi bir yana, suni gündemler ile gerçeklerden gün be gün uzaklaşıyoruz.

Son zamanlarda çok yüksek alkol seviyesi ile gündüz vakti kazalar normal bir şey mi? Konu hakkında konuşma, yorum yapma süresi on saniye. Sonrası yok!

Ülkeye çalışmak, okumak veya turist olarak gelenlerin belli bir süre sonra kaçağa düşmesi ve akabinde aş, ev, iş sebebiyle polise tabiri caiz ise “teslim” olmasını normalleştirmemiz mi gerekiyor?

İnsanların bu ülkeye ne amaçla geldiklerini sorgulamadan, öğrenmeden yargılayalım gitsin. Peki ya bu ülkeye gelmesine aracı olanlar? Onlar yokmuş gibi davranmaya devam mı edelim?

Siber suçlar ise başlı başına başka bir mesele. Daha kim bilir kaç tanesi ile karşılaşacağız, daha kaç tanesi faaliyet gösteren işletmelere zarar verecek veya vermeye çalışacak. Bu siber suçları işleyenlerin nasıl ve ülkenin hangi imkanlarını kullanarak gerçekleştirdiklerini de mi sorgulamayalım?

Yaklaşık iki aydır bir partinin başkanı kim olacak, diğer partinin de genel sekreteri kim olacak atışmalarını izliyoruz. En çok “satan” şimdi bu konular. Suni gündem olacak ki, toplum odaklansın ve başka şeyleri sorgulamasın.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının pandemi ile alakalı çektiği videoları izleyip tam anlamıyla içselleştirseydik, bugün suni gündemleri tartışmakla meşgul olmaz, hayatın çıkmazlarını sorgulamaya odaklanırdık.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasının üretim ile ilgili çektiği videoları içselleştirmeyi başarsaydık, bugün toplum olarak 5-10 yıllık gelecek programımızı bastıra bastıra planlatırdık.

Bugün “dünyada başarı”, “dünya bizi görüyor” cümlelerinin altını sorgulasaydık, içinin ne kadar da boş olduğunu anlardık. Yönetenlerin algı operasyonu “gelecek” yönetimlerini, “gerçek gelecek” yönetimine çevirtirdik.

Bu ülkede yaşayan birçok insan evine, ailesine aş götürmek için çırpınıyor. 2020 Mart ayına kadar birçok genç ve kadın girişimci aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak tonla proje geliştirdi, iş kurdu, piyasaya atıldı.

Son 5 yılda girişimcilerin kaçı hayatta kaldı? Elimizde yaş, yıl ve benzeri verileri toparlayan yalnızca odalar mı? Yoksa bunu bize sunabilecek bir devlet var mı?

Turizm emekçileri açlık grevinde. Toplumun geri kalanının umurunda bile değil. Güney Kıbrıs ile kıyas yapıp neden biz açmıyoruz diye feryat figan. Neden? Çünkü hükümet 2020 Mart ayından bugüne bir yıl içinde yaz 2021’yi planlamadı da ondan.

Peki toplumun neden umurunda değil? Çünkü model aynı turizm modeli değil de o yüzden. Bunu dahi iki tarafı memnun edecek şekilde planlamaktan ve anlatmaktan aciz bir hükümet ile karşı karşıyayız.

Davul zurna, kırmızı halı, gala, açılış, egemen eşit, dizi derken her gün gelecekten bir gün daha çalıyoruz. Ama “biz” çalıyoruz. Çünkü avuç içi kadar toplumda suni gündemlere boğulup geleceğimizden çalmalarına izin veriyoruz. Gelecekten giden her dakika da bunaldıkça bunalıyoruz.

Kim daha milliyetçi, kim daha anavatancı, kim daha iyi solcu, kim kötü solcu, kim daha kötü muhalefet diye diye önümüze bakmadan yola devam ediyoruz.

Toplum içindeki yarılma her gün daha da derinleşiyor. Yönetilmek istediğimiz şekilde yönetilmeye devam ettiğimiz sürece de algı operasyonları da devam edecek, ırkçılık da artacak, ekonomik çıkmaz daha da derinleşecek ve bizler her geçen gün daha da yok olacağız.

Suni gündemleri bir kenara bırakıp, dayanışma içinde, birbirimizi anlayarak, ihtiyaçlarımızı tespit etmeye başlayarak, hep birlikte bir gelecek inşaa etmeye başladığımız gün, yarınlar daha berrak olacak. Aksi halde bunalmaktan bunalmaya devam edeceğiz…

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10/04/2021 10:02