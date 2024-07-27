Hepatit ve HIV sayıları yükselişte

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27/07/2024

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Hepatit ve HIV sayıları yükselişte

Güney Kıbrıs’ta hepatit ve HIV vakalarının yükselişte olduğu belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Hepatit Hastaları ve Dostları Derneği tarafından cuma günü düzenlenen seminerde, 2013-2022 dönemi rakamlarının kıyaslandığını, hepatit vaka sayılarında artış gözlemlendiğinin vurgulandığını yazdı.

Haberde herhangi bir rakama yer verilmemekle birlikte en büyük vaka artışının 15-24 yaş arası gençlerde olduğuna dikkat çekildi.

Hepatit C virüsünün en fazla 22 ila 44 yaş arası grupta artış gösterdiği de vurgulandı.

27/07/2024 12:17
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TAGS: Hepatit ve HIV sayıları yükselişte
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