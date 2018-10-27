Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Domates çorbasına, makarnaya ya da salataya serpiştirilen bir parça rendelenmiş peynir lezzette büyük değişiklikler yaratabilir değil mi? Peki size bugüne kadar peynirinizi yanlış teknikle rendelediğinizi söylesek?

Twitter kullanıcısı Bea'in geçtiğimiz hafta paylaştığı bir video, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Çünkü Bea, peynir rendelerken hepimizin büyük bir hata yaptığını ve kendi kendimize işleri zorlaştırdığımızı söylüyordu.

Genelde kendisi dahil herkesin peynir rendelerken rendeyi bir kasenin ya da tabağın içine dik konumda yerleştirdiğini ve peyniri yukarıdan aşağı doğru rendelemeye çalıştığını belirten Bea, işin kolayını da bir videoya açıkladı: Rendeyi tezgaha yatay konumda yerleştirmek!

Böylece hem peyniri rendeye sürtmek daha kolay oluyor, hem de peynir parçaları rendenin içinde kaldığından çok daha derli toplu bir biçimde rendelenmiş peynir elde edebiliyorsunuz.