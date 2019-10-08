Hepsi de öğrenci

Lefkoşa'da Atakom Çemberi ile Levent Işıkları arasındaki yolda terör estiren araç sürücüsü ve iki yolcu polis tarafından tespit edildi.

Haber Kıbrıs'ın polise yakın kaynaklardan derlediği bilgiye göre araç sürücüsü 1991 doğumlu SAMUEL ADELOWO'ya bin 20 TL trafik cezası kesildi ve ehliyetine de el konulması için süreç başladı. ADELOWO'nun adada öğrenci olarak bulunduğu belirtilirken, RN 749 plakalı lüks aracın da sahibi olduğu kayıtlara geçti.

Yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve araç içerisinden dışarıya salkan TİMİLEYİN ADEBAYO da tespit edilerek 340 TL ile cezalandırıldı. ADEBAYO da adada öğrenci olarak bulunuyor ve 1996 doğumlu.

Esas skandal ise, arabanın dışında, ön kısmında oturan ve tehlike içerisinde seyehat eden iki kadın.

Kadınlardan birinin Güney Kıbrıs'a kaçtığı tespit edildi. Kimliği belirlenen kadıon, KKTC'ye giriş yapması halinde tutuklanacak.

Aracın sağ ön tarafında oturan adının ismi DİLARA BEYAZ... 1994 doğumlu, 26 yaşındaki DİLARA BEYAZ da öğrendi. Polis DİLARA BEYAZ'a bilerek ve isteyerek tehlikeli şekilde seyahat etmekten 340 TL para cezası kesti.

Trafik Polis ekiplerince tespit edilerek 10 saat içerisinde cezaları kesilen ADELOWO, ADEBAYO ve BEYAZ adada öğrenci olarak bulunuyor.

08/10/2019 10:34