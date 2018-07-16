Hepsinin tek bir ortak noktası var
Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç, Gonca Vuslateri gibi isimlerin plaj tercihi zincir kolyeler
16/07/2018
Son zamanlarda plaj modasına sadece mayo ya da bikini değil, aksesuarlar da damgasını vuruyor. 2018'in öne çıkan detaylarından biri de, bikinilerle takılan zincir kolyeler...
Bu yaz, çizgiler, Helenistik hava veren tek omuz mayolar, klasik üçgen kesim ip bikiniler, bol aksesuarlarla kombinlenecek ve bu akım, plajların favorileri olmaya aday…
Şeyma Subaşı, Burcu Özberk, Berrak Tüzünataç, Özge Ulusoy, Hazar Ergüçlü, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Çağla Şıkel, İvana Sert, Başak Dizer gibi ünlü isimler de sahiller de bol bol aksesuar takmayı tercih ediyor.
Doutzen Kroes
Genellikle zincir kolye tercih eden medyanan tanınmış simaları, yine sezonun favorilerinden olan madalyon kolyelerle de şıklıklarını tamamlıyor…
Başak Dizer
Berrak Tüzünataç
Burcu Özberk
Çağla Şıkel
Gonca Vuslateri
Hazar Ergüçlü
İrem Sak
İvana Sert
Özge Gürel
Özge Ulusoy
Şeyma Subaşı