Hepsinin tek bir ortak noktası var

Son zamanlarda plaj modasına sadece mayo ya da bikini değil, aksesuarlar da damgasını vuruyor. 2018'in öne çıkan detaylarından biri de, bikinilerle takılan zincir kolyeler...

Bu yaz, çizgiler, Helenistik hava veren tek omuz mayolar, klasik üçgen kesim ip bikiniler, bol aksesuarlarla kombinlenecek ve bu akım, plajların favorileri olmaya aday…

Şeyma Subaşı, Burcu Özberk, Berrak Tüzünataç, Özge Ulusoy, Hazar Ergüçlü, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Çağla Şıkel, İvana Sert, Başak Dizer gibi ünlü isimler de sahiller de bol bol aksesuar takmayı tercih ediyor.

Doutzen Kroes

Genellikle zincir kolye tercih eden medyanan tanınmış simaları, yine sezonun favorilerinden olan madalyon kolyelerle de şıklıklarını tamamlıyor…

Başak Dizer

Berrak Tüzünataç

Burcu Özberk

Çağla Şıkel

Gonca Vuslateri

Hazar Ergüçlü

İrem Sak

İvana Sert

Özge Gürel

Özge Ulusoy

Şeyma Subaşı