Her 10 ebeveynden 7'si hasta ve yorgun

Her 10 ebeveynden yedisi aile yaşamının kendilerini hasta ettiğini ve bunun partnerlerine de zarar verdiğini itiraf etti.

Bin 500 ebeveyn üzerinde yapılan araştırmada, çocukların büyüme süreçlerinde çoğu ebeveynin kendilerini "hasta", "yorgun" ve "çok kötü" hissetmelerine rağmen yüzde 60'ının "devam etmekten" başka seçeneği olmadıklarını açıkladığı ortaya çıktı.

Yüzde 58'lik bir kesim ise gerektiğinde duramamayı, kendilerini çocuk öncesi dönemde olduğundan daha kötü hissetmelerinin temel nedeni olarak gösteriyor.

Dinlenme eksikliği ve bağışıklık sistemini geliştiren küçük çocukların öksürük semptomları göstermesi ve soğuk algınlığına yakalanması da ebeveynlerin kendilerini her zamankinden daha kötü hissetmelerinin nedeni olarak gösterildi.

Araştırma ayrıca ebeveynlerin yüzde 51'inin, özellikle çocukları da kötüyse, kendilerine bakmadıklarını itiraf ettiğini de ortaya çıkardı. Eşi olanların ise yüzde 31'i, kendileri ne kadar hasta olursa olsun çocukları ön planda tutarak ve yola devam ederek yükü paylaştıklarını söyledi.

Zarbee'den bir sözcü şunları söyledi: "Araştırmamız, ebeveynlerden birinin durumu kötüleştiğinde, çocuklarıyla veya partnerleriyle olan ilişkilerinin de etkilenebileceğini gösterdi"