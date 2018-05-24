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Her antrenöre 23 sporcu

Ülkede bulunan 32 spor federasyonunda toplam 34 bin 804 lisanslı sporcu, bin 477 antrenörün kaydı var.

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24/05/2018
HK AJANS

Her antrenöre 23 sporcu
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RAKAMLARLA FEDERASYONLAR… 32 spor federasyonlarındaki kayıtlara göre ülkede bin 477 antrenör, 515 kulüp, bin 511 hakem var. Sporcu sayısı temel alındığında ülkede bulunan toplam bin 477 antrenöre 23.56 sporcu düşüyor.

 

 LİDER FUTOL FEDERASYONU… 140 kayıtlı kulübü bulunan Futbol Federasyonu’nda 14 bin 500 sporcu, 391 hakem, 383 antrenörün olduğu görülüyor.  Futbolda her kulüp 103.57 sporcu ortalamasına sahip. Her antrenöre ise 37.85 sporcu düşüyor.

 

 ANTRENÖR SAYISI SPORCU SAYISINDAN FAZLA… Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nu diğer federasyonlardan ayıran unsur antrenör sayısının sporcu sayısından daha fazla olması.  299 antrenörü bulunan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda lisanslı sporcu sayısı 282.

 

Kamil KOLCU

Ülkede 32 spor federasyonu bulunuyor. Bu federasyonlarda toplam 34 bin 804 lisanlı sporcunun kaydı yer alıyor.

Spor Dairesi internet sitesinde yer alan 32 spor federasyonlarındaki kayıtlara göre ülkede bin 477 antrenör, 515 kulüp, bin 511 hakem var.

Sporcu sayısı temel alındığında ülkede bulunan toplam bin 477 antrenöre 23.56 sporcu düşüyor. 32 spor federasyonu ise bin 87 sporcu ortalamasına sahip.

 

Futbol önde

Ülkenin bir numaralı branşı olan futbol, tüm rakamlarda diğer federasyonların önünde bulunuyor.

140 kayıtlı kulübü bulunan Futbol Federasyonu’nda 14 bin 500 sporcu, 391 hakem, 383 antrenörün olduğu görülüyor.

Futbolda her kulüp 103.57 sporcu ortalamasına sahip. Her antrenöre ise 37.85 sporcu düşüyor.

 

Halter ve vücut geliştirmede antrenör sayısı sporcudan fazla

Futboldan sonra antrenör sıralamasında ikinci sırada Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu var.

Bu federasyonu diğer federasyonlardan ayıran unsur antrenör sayısının sporcu sayısından daha fazla olması.

299 antrenörü bulunan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda lisanslı sporcu sayısı 282. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 11 kulübe, 24 hakeme sahip.

 

Atletizmde durum

Sporun anası olarak nitelendirilen atletizmde kayıtlı sporcu sayısı 186 olarak karşımıza çıkıyor.

Altı kulübü olan federasyonun 19 antrenörü, 9 hakemi var. Her antrenöre düşen sporcu sayısı 9.78.

 

Avcılık Federasyonu dikkat çekiyor

Spor federasyonları arasında futboldan sonra en çok kulübe sahip federasyon Avcılık Federasyonu.

Bu federasyonda 47 kulübün olduğu dikkat çekiyor. Lisansı sporcu sayısı ise bin 765.    

 

Eskrim  Federasyonu
Kulüp              Antrenör         Hakem            Sporcu
6                      19                    9                      186

 

 Atıcılık  Federasyonu

Kulüp              Antrenör         Hakem            Sporcu
46                    4                      18                    2021

 

Badminton  Federasyonu  

Kulüp              Antrenör         Hakem            Sporcu
7                      17                    18                    1765


 

Binicilik  Federasyonu
Kulüp              Antrenör         Hakem            Sporcu
1                      2                      -                       12

 

Cimnastik  Federasyonu 

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
4                      10                    5                      270  

 

Golf  Federasyonu  

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
8                      2                      6                      212

 

Hava Sporları  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
2                      -                       -                       87

 

Kickboks  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
10                    54                    116                  946

 

Satranç  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
19                    61                    100                  2785
 

Tenis  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
7                      39                    48                    300

  

Voleybol  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
9                      49                    32                    1200

  

Atletizm  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
7                      36                    162                  290

 

 

Basketbol Federasyonu  

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu

13                    40                    50                    800

 

Bisiklet  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
14                    14                    10                    185  

 

Darts  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
17                    -                       24                    135

 

Futbol Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu

140                  383                  391                  14500

 

Güreş  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu

10                    7                      13                    1415

 

Hentbol  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
15                    26                    26                    590

 

Masa Tenisi   Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
13                    18                    25                    250

 

Su Sporları  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
9                      51                    92                    467

 

Triatlon  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
5                      2                      32                    35

  

Yelken-Motor-Kürek  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
7                      5                      10                    46

 

Avcılık    Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
47                    -                       15                    1765

 

Bilardo  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu

11                    16                    27                    176

 

 

 

Boks  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
10                    19                    33                    310  

 

Engelliler Spor  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu

-                       2                      6                      25

 

Futbol Tenisi  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
7                      9                      8                      67


Halter ve Vücut Geliştirme  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
11                    299                  24                    282

 

Herkes İçin Spor  Federasyonu
Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
14                    30                    15                    130

 

Okçuluk  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
16                    14                    6                      132

 

Taekwondo-Karate-Aikido-Kuarsh  Wushu Muaythai Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
23                    249                  190                  2220

 

Üniversite Sporları  Federasyonu

Kulüp              Antrenör          Hakem            Sporcu
7                      -                       -                       1200

 

 

 

 

 

 

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TAGS: spor, futbol, federasyon, haber, kıbrıs
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