Her antrenöre 23 sporcu

RAKAMLARLA FEDERASYONLAR… 32 spor federasyonlarındaki kayıtlara göre ülkede bin 477 antrenör, 515 kulüp, bin 511 hakem var. Sporcu sayısı temel alındığında ülkede bulunan toplam bin 477 antrenöre 23.56 sporcu düşüyor.

LİDER FUTOL FEDERASYONU… 140 kayıtlı kulübü bulunan Futbol Federasyonu’nda 14 bin 500 sporcu, 391 hakem, 383 antrenörün olduğu görülüyor. Futbolda her kulüp 103.57 sporcu ortalamasına sahip. Her antrenöre ise 37.85 sporcu düşüyor.

ANTRENÖR SAYISI SPORCU SAYISINDAN FAZLA… Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nu diğer federasyonlardan ayıran unsur antrenör sayısının sporcu sayısından daha fazla olması. 299 antrenörü bulunan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda lisanslı sporcu sayısı 282.

Kamil KOLCU

Ülkede 32 spor federasyonu bulunuyor. Bu federasyonlarda toplam 34 bin 804 lisanlı sporcunun kaydı yer alıyor.

Spor Dairesi internet sitesinde yer alan 32 spor federasyonlarındaki kayıtlara göre ülkede bin 477 antrenör, 515 kulüp, bin 511 hakem var.

Sporcu sayısı temel alındığında ülkede bulunan toplam bin 477 antrenöre 23.56 sporcu düşüyor. 32 spor federasyonu ise bin 87 sporcu ortalamasına sahip.

Futbol önde

Ülkenin bir numaralı branşı olan futbol, tüm rakamlarda diğer federasyonların önünde bulunuyor.

140 kayıtlı kulübü bulunan Futbol Federasyonu’nda 14 bin 500 sporcu, 391 hakem, 383 antrenörün olduğu görülüyor.

Futbolda her kulüp 103.57 sporcu ortalamasına sahip. Her antrenöre ise 37.85 sporcu düşüyor.

Halter ve vücut geliştirmede antrenör sayısı sporcudan fazla

Futboldan sonra antrenör sıralamasında ikinci sırada Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu var.

Bu federasyonu diğer federasyonlardan ayıran unsur antrenör sayısının sporcu sayısından daha fazla olması.

299 antrenörü bulunan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda lisanslı sporcu sayısı 282. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 11 kulübe, 24 hakeme sahip.

Atletizmde durum

Sporun anası olarak nitelendirilen atletizmde kayıtlı sporcu sayısı 186 olarak karşımıza çıkıyor.

Altı kulübü olan federasyonun 19 antrenörü, 9 hakemi var. Her antrenöre düşen sporcu sayısı 9.78.

Avcılık Federasyonu dikkat çekiyor

Spor federasyonları arasında futboldan sonra en çok kulübe sahip federasyon Avcılık Federasyonu.

Bu federasyonda 47 kulübün olduğu dikkat çekiyor. Lisansı sporcu sayısı ise bin 765.

Eskrim Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

6 19 9 186

Atıcılık Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

46 4 18 2021





Badminton Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

7 17 18 1765







Binicilik Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

1 2 - 12

Cimnastik Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

4 10 5 270

Golf Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

8 2 6 212

Hava Sporları Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

2 - - 87

Kickboks Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

10 54 116 946

Satranç Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

19 61 100 2785



Tenis Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

7 39 48 300

Voleybol Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

9 49 32 1200

Atletizm Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

7 36 162 290

Basketbol Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

13 40 50 800

Bisiklet Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

14 14 10 185

Darts Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

17 - 24 135

Futbol Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

140 383 391 14500

Güreş Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

10 7 13 1415

Hentbol Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

15 26 26 590





Masa Tenisi Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

13 18 25 250

Su Sporları Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

9 51 92 467

Triatlon Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

5 2 32 35

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

7 5 10 46

Avcılık Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

47 - 15 1765





Bilardo Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

11 16 27 176

Boks Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

10 19 33 310





Engelliler Spor Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

- 2 6 25

Futbol Tenisi Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

7 9 8 67



Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

11 299 24 282





Herkes İçin Spor Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

14 30 15 130





Okçuluk Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

16 14 6 132

Taekwondo-Karate-Aikido-Kuarsh Wushu Muaythai Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

23 249 190 2220

Üniversite Sporları Federasyonu

Kulüp Antrenör Hakem Sporcu

7 - - 1200