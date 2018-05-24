Her antrenöre 23 sporcu
Ülkede bulunan 32 spor federasyonunda toplam 34 bin 804 lisanslı sporcu, bin 477 antrenörün kaydı var.
24/05/2018
HK AJANS
RAKAMLARLA FEDERASYONLAR… 32 spor federasyonlarındaki kayıtlara göre ülkede bin 477 antrenör, 515 kulüp, bin 511 hakem var. Sporcu sayısı temel alındığında ülkede bulunan toplam bin 477 antrenöre 23.56 sporcu düşüyor.
LİDER FUTOL FEDERASYONU… 140 kayıtlı kulübü bulunan Futbol Federasyonu’nda 14 bin 500 sporcu, 391 hakem, 383 antrenörün olduğu görülüyor. Futbolda her kulüp 103.57 sporcu ortalamasına sahip. Her antrenöre ise 37.85 sporcu düşüyor.
ANTRENÖR SAYISI SPORCU SAYISINDAN FAZLA… Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nu diğer federasyonlardan ayıran unsur antrenör sayısının sporcu sayısından daha fazla olması. 299 antrenörü bulunan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda lisanslı sporcu sayısı 282.
Kamil KOLCU
Ülkede 32 spor federasyonu bulunuyor. Bu federasyonlarda toplam 34 bin 804 lisanlı sporcunun kaydı yer alıyor.
Spor Dairesi internet sitesinde yer alan 32 spor federasyonlarındaki kayıtlara göre ülkede bin 477 antrenör, 515 kulüp, bin 511 hakem var.
Sporcu sayısı temel alındığında ülkede bulunan toplam bin 477 antrenöre 23.56 sporcu düşüyor. 32 spor federasyonu ise bin 87 sporcu ortalamasına sahip.
Futbol önde
Ülkenin bir numaralı branşı olan futbol, tüm rakamlarda diğer federasyonların önünde bulunuyor.
140 kayıtlı kulübü bulunan Futbol Federasyonu’nda 14 bin 500 sporcu, 391 hakem, 383 antrenörün olduğu görülüyor.
Futbolda her kulüp 103.57 sporcu ortalamasına sahip. Her antrenöre ise 37.85 sporcu düşüyor.
Halter ve vücut geliştirmede antrenör sayısı sporcudan fazla
Futboldan sonra antrenör sıralamasında ikinci sırada Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu var.
Bu federasyonu diğer federasyonlardan ayıran unsur antrenör sayısının sporcu sayısından daha fazla olması.
299 antrenörü bulunan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda lisanslı sporcu sayısı 282. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 11 kulübe, 24 hakeme sahip.
Atletizmde durum
Sporun anası olarak nitelendirilen atletizmde kayıtlı sporcu sayısı 186 olarak karşımıza çıkıyor.
Altı kulübü olan federasyonun 19 antrenörü, 9 hakemi var. Her antrenöre düşen sporcu sayısı 9.78.
Avcılık Federasyonu dikkat çekiyor
Spor federasyonları arasında futboldan sonra en çok kulübe sahip federasyon Avcılık Federasyonu.
Bu federasyonda 47 kulübün olduğu dikkat çekiyor. Lisansı sporcu sayısı ise bin 765.
Eskrim Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
6 19 9 186
Atıcılık Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
46 4 18 2021
Badminton Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
7 17 18 1765
Binicilik Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
1 2 - 12
Cimnastik Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
4 10 5 270
Golf Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
8 2 6 212
Hava Sporları Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
2 - - 87
Kickboks Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
10 54 116 946
Satranç Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
19 61 100 2785
Tenis Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
7 39 48 300
Voleybol Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
9 49 32 1200
Atletizm Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
7 36 162 290
Basketbol Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
13 40 50 800
Bisiklet Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
14 14 10 185
Darts Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
17 - 24 135
Futbol Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
140 383 391 14500
Güreş Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
10 7 13 1415
Hentbol Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
15 26 26 590
Masa Tenisi Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
13 18 25 250
Su Sporları Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
9 51 92 467
Triatlon Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
5 2 32 35
Yelken-Motor-Kürek Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
7 5 10 46
Avcılık Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
47 - 15 1765
Bilardo Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
11 16 27 176
Boks Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
10 19 33 310
Engelliler Spor Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
- 2 6 25
Futbol Tenisi Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
7 9 8 67
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
11 299 24 282
Herkes İçin Spor Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
14 30 15 130
Okçuluk Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
16 14 6 132
Taekwondo-Karate-Aikido-Kuarsh Wushu Muaythai Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
23 249 190 2220
Üniversite Sporları Federasyonu
Kulüp Antrenör Hakem Sporcu
7 - - 1200