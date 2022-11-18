Organ bağışına dikkat çekmek, ülkedeki bağışçı sayısını artırmak için “Her bağış yeni bir hayattır” etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik, Pile Türk Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Hemodiyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği iş birliğinde 23 Kasım Çarşamba günü 10.00-15.00 saatleri arasında Beyarmudu Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

18 yaş üzeri kişiler Sağlık Bakanlığı’nın “Organ ve Doku Bağış Formu”nu doldurup bağışçı olabilecek.

Hücre, Doku Organ Nakli Yasası’nın 2014’te, Organ Tüzüğü’nün de 2015’te yürürlüğe girmesiyle KKTC’de ilk böbrek nakli 2015’te yapıldı. 2015’te bu yana ülkede 31’i kadavradan, 21’i canlı vericiden 52 böbrek nakli gerçekleşti; kadavradan alınan 4 kalp ve 13 karaciğer Türkiye Cumhuriyeti’ndeki alıcılara gönderildi.

KKTC’de kalp nakli 2019’da yapılmaya başlandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugüne kadar 4 kalp nakli gerçekleştirildi.

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18/11/2022 18:16