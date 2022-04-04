Ülkemizde aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. SOS Çocukköyü Derneği, aile bakımını kaybetmiş çocuklara ve gençlere bakım ve destek sağlıyor ve çocukların ailelerinin yanında sağlıklı koşullarda yaşaması için önleyici çalışmalar yürütüyor.

SOS Çocukköyü Derneği’nin bu yıl Ramazan ayı boyunca “Her Çocuğun Hayatı Bayram Olsun” dileğiyle başlattığı kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunabiliyor. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor.

Fitre Bağışları Kabul Ediliyor

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 73 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMSgönderebiliyor.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış

yapılabiliyor. 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

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04/04/2022 12:29