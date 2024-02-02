Adıyaman'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği büyük deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bu trajik olayın yıldönümünde, vatandaşlar Şampiyon Melekler'in anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Şampiyon Meleklerimizin anısına adanmış rüzgar çanları, adanın dört bir yanındaki örgü gönüllüleri tarafından çocuklarımızın renklerini yansıtan el işleri olarak hazırlanmıştır. Bu özel rüzgar çanları şu anda Namık Kemal Meydanı ve Sulu Çember'de sergilenmekte.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşımı şöyle:

Her Çocuk Bir Renk Her Renk 35 Melek

Rüzgar çanlarımız, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremde sonsuzluğa uğurladığımız Şampiyon Meleklerimiz anısına yapılmıştır. Çocuklarımızın renklerini simgeleyen bu el işleri adanın her bir tarafında yaşayan gönüllü kadınlar tarafından örülmüştür.

Şampiyon Meleklerimiz, Türkiye yıldızlar voleybol yarı final müsabakalarında, ülkemizi temsil etmek için Adıyaman’a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin yer aldığı "Yıldız Kız" ve "Yıldız Erkek" Voleybol takımlarımızdan oluşmaktadır.

Şampiyon Meleklerimiz;

Spor aşkıyla ve ülkelerini temsil etme heyecanıyla gittikleri, Türkiye'nin Adıyaman şehrinde depreme yakalanmış ve ihmaller zinciriyle inşa edilmiş Grand Isias Hotel’in yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden, toplamda 35 kişiden oluşan

biricik öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve değerli velilerimizdir.

Şampiyon Meleklerimiz;

Evren Çavdır, Elvin Çavdır, Havva Balcı Çavdır, Duygu Bolsoy Kalaycı, Lavin Kalaycı, Pamir Konuklu, Atakan Celal Konuklu, Mehmet Arif Altak, Hasan Bilgen, Aykan Ekiz, Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Hayal Gençalioğlu, Alp Akın, Doruk Akın, Özgür İçme, Mustafa Sabancı, İzcan Nurluöz, Asya Tülek, Sahil Özberkman, Nehir Çevik, Mert Niyazi Topukçuoğlu,Fahri Arkar, Aras Aktuğralı, Ali Karasel, Havin Kılıç, Osman Çetintaş, Nazife Dağlı, Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Ecem Yeniçeri, Bedriye Yeniçeri, Perihan Çetiner, Kağan Selim İş, İbrahim Yakula

Şampiyon Melekler bu ülkenin gururudur, hüznüdür.

Şampiyon Melekler bu ülkenin geleceğinden çalınmış aydınlık yüzleridir.

Şampiyon Melekler bu ülkenin yüreklerine tutunmuş şampiyonlarıdır.

Şampiyonlarımızı Unutmayacağız.

#isiasortakdavamız

#melekleresözümüzvar