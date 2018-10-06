Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı

07.00-08.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte, gölette 11 türde kuş olduğu saptandı.

Grup aktivistlerinden alınan bilgiye göre, gözlem sırasında, Çanakkale göletinde gözlemlenen kuşlar ve ortalama sayıları şöyle:

“Batağan 10 /15, Sakarmeke 50/60, Sığırbalıkcıl 150/200, Küçükakbalıkçıl 130/150, Gribalıkçıl 50/60, Sutavuğu 25/30, Sumru 40/50, Karabatak 25/30, Su çulluğu 20/30, Pasbaş 50/60, Kaşıkgaga 50/60.”

Aktivistler, göletteki suyun azalmasına rağmen, yaz mevsiminin sonuna gelindiği için önümüzdeki günlerde yağacak yağmurlarla göletteki suyun yeniden çoğalacağı umudunu ifade ederken, göletteki kirliliğe de dikkat çekti.

Piknik için gölete gelenlerin atıklarını bırakması yanında, inşaat, araba lastiği gibi atıkların da buralara boşaltıldığını gözlemlediklerini kaydeden Her Daim Dostlar grubu aktivistleri, ilgilileri önlem almaya davet etti ve "Daha temiz, daha yeşil, bizim dışımızda da başka canlıların yaşayabileceği bir doğa özlemi ile herkesi selamlarız” dedi.