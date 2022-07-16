Her Daim Dostlar Derneği, Gönendere göleti ile Çınarlı Kültür Evi’ni ziyaret etti

 Her Daim Dostlar Derneği, adanın sulak alanlarını, Gönendere göletini ile Çınarlı Kültür Evi’ni ziyaret etti.

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16/07/2022

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Her Daim Dostlar Derneği, Gönendere göleti ile Çınarlı Kültür Evi’ni ziyaret etti

 Her Daim Dostlar Derneği, adanın sulak alanlarını, Gönendere göletini ile Çınarlı Kültür Evi’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, etkinlik sırasında sulak alanların önemi vurgulandı ve Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu’nun hazırladığı rapor okundu.

Etkinliğin ardından “Ya doğa korunacak ya yaşam sonlanacak “pankartı açılarak etkinliğin amacı vurgulandı.

16/07/2022 10:36
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TAGS: Her Daim Dostlar Derneği, Gönendere
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