Her Daim Dostlar Grubu Uluçay’a “cümbez”in bilimsel raporunu sundu

Her Daim Dostlar Grubu, Gazimağusa’nın anıt ağaçlarından cümbez ağacı ile ilgili Prof. Dr. Ünal Asan tarafından hazırlanan bilimsel raporu Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a sundu. Grup, rapor doğrultusunda ağaca gereken bakımla da ilgili bilgi verdi.

Her Daim Dostlar Grubundan yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Uluçay’ın en yakın zamanda gereken bakımın yapılacağını, istenilen korkuluk, dayanak ve künyenin yapılması için gerekli girişimi başlatacağını belirtti.

Açıklamada, anıt ağaca en yakın zamanda gereken bakımın gerçekleşmesi dileğinde bulunuldu.