Her Daim Dostlar Kocareis'te seminer düzenledi

Kocareis Restaurant kütüphanesinde bu sabah Her Daim Dostlar “iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik “ konusunda bir seminer düzenledi.

Semineri Doç. Dr. Nazım Kaşot sunarken, yaptığı sunumda insanoğlunun doğadaki milyonlarca türden sadece birisi olduğunu ama bütün doğaya hükmetmek istediğini anlattı.

Seminer sonunda “çevreyi hor gören geleceği zor görür” sloganlı pankart ile fotoğraf çekildi ve Her Daim Dostlar Lideri Yusuf Yüksel Şentuğ tarafından Nazım Kaşot’a teşekkür belgesi sunuldu.

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18/06/2022 13:14