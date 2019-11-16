ad

Her Daim Dostlar, vatandaşları sulak alanlara sahip çıkmaya çağırdı

Her Daim Dostlar Derneği, ülkeye gelen misafir kuşlara daha iyi koşullar sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

ads
16/11/2019
HK

ads
Her Daim Dostlar, vatandaşları sulak alanlara sahip çıkmaya çağırdı

Her Daim Dostlar Derneği, ülkeye gelen misafir kuşlara daha iyi koşullar sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Dernek açıklamasında, Yenişehir’de gerçekleştirilen farkındalık amaçlı kuş gözlemi sırasında sulak alanda görülen kirlilik eleştirilerek, “Bu hepimizin utanması gereken bir durumdur. Sulak alanlarımız hepimizin doğal değerleridir. Onlara sahip çıkarak biyoçeşitliliğin sürdürülebilir olmasına katkı koymalıyız. Kuş gözlemi yapılabilecek alanlarımızın olması şansımızdır. Şansımızı iyi kullanalım bunun farkında olalım” denildi.

16/11/2019 13:40
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Her Daim Dostlar Derneği, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.