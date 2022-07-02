Her Daim Dostlar’dan küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konulu seminer

Her Daim Dostlar grubu küresel ısınma ve yenilenebilir enerji hakkında seminer düzenledi.

Gurup’tan verilen bilgiye göre Prof. Dr. Mustafa Altunç’un “Meteoroloji Mühendisliği, Küresel Isınma, Çevre ve Yenilenebilir Enerji” balıklı sunumu Dumlupınar Satranç Akademi'de yer aldı.

Seminerde, küresel ısınmanın nasıl oluştuğu, önüne geçebilmek için yenilenebilir enerjiden yararlanmanın gerekliliği, güneş ve rüzgardan yararlanılması irdelendi.

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02/07/2022 10:55