Her gece evden kaçıp sokak köpeği taklidi yapıyor

ABD'nin Oklahoma kentinde yaşadığı evden gizlice kaçarak bir fast food restoranına bedava hamburger bulmak umuduyla giden köpek, sosyal medyada büyük ilgi gördü

ABD'de Betsy Reyes isimli kadın, Prenses isimli köpeğinin geceleri evden kaçtığını fark etti.

Bu sürekli tekrarlanınca Reyes, köpeğini takip etmeye karar verdi ve Prenses'in peşine düştü. Reyes, köpeğini yabancıların arabasına yanaşıp, sokak köpeğiymiş gibi davranarak onlardan yiyecek dilenirken, görüntüledi.

Sahibi Bety Reyes'in Facebook üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda iletişim aldı.

"İNSANLARA KENDİNİ ACINDIRIYOR"

Reyes yaptığı paylaşımda, "Prenses geceleri evden ayrılarak, bir fast food restoranının yolunu tutuyor. Daha sonra, sokak köpeğiymiş gibi davranarak, insanlara kendini acındırıp kendisini hamburger ile beslemeleri için yalvarıyor"dedi.

"KÖPEĞİMİ GÖRÜRSENİZ BESLEMEYİN"

Reyes köpeğinin beslenmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Eğer köpeğimi McDonald's'ın önünde görürseniz, beslemeyin. O nasıl davranması gerektiğini bilmiyor ve her zaman geceleri McDonald's'a gitmek için evden ayrılıyor" dedi.

SAHİBİ TUZAK KURDU

Öte yandan Reyes tarafından çekilen ayrı bir videoda, kendisine tuzak kuran sahibinin ağına düşen ‘Prenses'in, Reyes'in arabasına doğru yiyecek dilenmek için gittiği sırada sahibini fark ettiği ve dilenmek yerine kuyruğunu sallayarak, arabaya bindiği görülüyor.