Her gün 1 bardak içen 10 yaş genç görünüyor

Son zamanların en popüler bitki çeşitlerinden biri olan aloe vera, insan sağlığı için olan faydaları ile şaşırtıyor. Aloe vera özlerinin cilt için harikalar yarattığı biliniyor ancak o sadece bir krem olarak değil içecek olarak da harikalar yaratıyor. Evde kolayca yetiştirebileceğiniz aloe vera yapraklarının özü özellikle genç kalmak isteyenler için birebir...

Bahçelerde ve evlerde sıklıkla süs bitkisi olarak yetiştirilen aloe vera gençliğinize gençlik katacak.

Uzmanların aloe vera üstündeki yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, düzenli olarak aloe vera tüketen kişilerin oldukları yaştan 10 yaş daha genç göründüklerini belirtti.

Cildi pürüzsüzleştiriyor, ciltteki elastin yapısını geliştiriyor bu da ciltteki sarkmaları toparlıyor ve size daha genç bir cilt sunuyor.

Aloe vera ayrıca kolajen üretimini artıran bir dizi bileşeni de beraberinde getiriyor.

Kolejen üretimini destekleyen aloe vera, aynı zamanda kalp hastalıklarına neden olan serbest radikaller ile de savaşıyor.

Aloe vera suyu yapmak çok basit bir işlemdir.

Sağlıklı, olgun aloe vera bitkilerinden birkaç yaprak kopararak başlayın.

Kopardığınız yaprakları bir süre dik şekilde bekletin. Bu kısım önemli; çünkü içerisindeki gereksiz yapışkan kısmın akmasını ve sadece jelinin kalmasını sağlıyor.

Daha sonra yaprakları dikkatlice kesin. Gördüğünüz jeli çıkarın ve suyla karıştırın.

Hepsi bu!

Mucize etkilere sahip içeceğiniz hazır!

Aloe vera suyunu aç karnına veya yemeklerle birlikte içebilirsiniz. Şekersiz aloe vera suyu içmekte zorlanıyorsanız, meyve suyuyla karıştırabilir veya suyla seyreltebilirsiniz.

Peki bunu yapmak size ne sağlayacak? İşte her gün aloe vera suyu tüketmenin şaşırtıcı etkilerine göz atın;

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Aloe vera suyu yaklaşık 8 kalori içerir. Ayrıca şeker içeriği de yok denecek kadar az.

Ciltte harikalar yaratıyor

Aloe veradaki steroller, yüz dolgunlaştırıcı kolajen ve hyaluronik asit üretimini uyarır - nemi cilde bağlar ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır.

Amino asitler ayrıca sertleşmiş cilt hücrelerini yumuşatır ve çinko gözenekleri sıkılaştırmak için büzücü görevi görür

Küçük bir Kore araştırmasında , 56 gün boyunca düşük dozda aloe vera jeli alan kadınlar, yüz kırışıklıklarında ve elastikiyetinde 'önemli' bir iyileşme gördüler.

Ağrıları azaltabilir

Aloe vera suyu, örneğin bağışıklık fonksiyonuna yardımcı olan çok yönlü bir vitamin olan C vitamini ile kalsiyum ve magnezyum içerir. Kas ağrıları olan birçok insanda genellikle düşük kalsiyum ve magnezyum bulunur. Aloe vera suyu içmek kas yapısını güçlendirir, ağrılar üzerinde etkilidir.

Gargara olarak kullanımı ağız sağlığını geliştiriyor

Aloe vera gargarasını sadece nefesinizi tazelemekle kalmaz, aynı zamanda diş eti hastalıkları için reçeteli bir gargara olan klorheksidin kadar etkili bir şekilde plakları azaltır.

Diyabete karşı birebir!

İki yemek kaşığı aloe vera suyunun tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir . Bitkideki bileşikler insülin duyarlılığını artırarak vücut hücrelerinin kan şekerini daha etkin kullanmasını sağlar.

Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nde yapılan bir araştırmada , diyabet öncesi hastalar, aloe vera jeli tükettikten sonra sekiz hafta içinde neredeyse bir kilo yağ kaybettiler ve yarım kilo yağsız vücut kütlesi kazandılar..

ALOE VERA SUYUNUN FAYDALARI

Antioksidanlar içerir.

Cilt koşullarını tedavi etmeye ve cilt görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sivilceleri azaltır

Hücre yenilemesini hızlandırdığı için genç görünmenize destek olur

Diyabet öncesi tedaviye fayda sağlayabilir.

Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir.

Diş ve ağız sağlığını iyileştirebilir.

Metabolizmayı hızlandırır.

ALOE VERA SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Sindirim sağlığı için kullanan kişilerin maksimum fayda sağlaması için yemekten 15-30 dakika önce aloe vera suyunu tüketmesini öneriyoruz. Aloe vera suyu sadece bağırsak sağlığı desteği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olur!

UYARI:

Aloe lateksi ve aloe bütün yaprak özleri, çocuklarda ağızdan alındığında muhtemelen güvensizdir. 12 yaşından küçük çocuklarda mide ağrısı, kramplar ve ishal olabilir

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04/09/2022 11:38